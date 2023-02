Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ils ne passaient pas inaperçu ce jeudi matin sur le boulevard des Anglais. « Ils », ce sont les pompiers des zones de secours Vesdre, Hoëgne et Plateau et Warche, Amblève et Lienne qui ont la spécialité GRIMP (Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux). Plusieurs d’entre eux se sont réunis pour un atelier de recyclage, une sorte de formation continue pour rester à jour, comme ils en font très régulièrement.