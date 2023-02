Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Traditionnellement, une patinoire, c’est bien pour l’hiver. Nous ne sommes pas experts en physique, mais d’après nos souvenirs, vu que la glace fond au-dessus de 0 degré, il nous semble plus compliqué de la conserver par des températures plus chaudes. Un impératif technique qui n’en est plus un dès lors que l’on utilise du synthétique. C’est le choix qu’à fait la Bobeline lors du dernier marché de Noël. Un système qui a à ce point convaincu qu’elle va réinstaller la patinoire à chaque vacances scolaires.