Peter Van Petegem est un homme très occupé. Sa reconversion dans les assurances pour sportifs de haut niveau le mobilise en permanence. Puis bon sang ne saurait mentir, il suit ses deux fils, l’un, Axandre, chez Jumbo développement l’autre, Maurits, chez Bingoal développement. Il a cédé le manche de la direction de course de l’Omloop à Scott Sunderland, employé par Flanders Classic. « Pour le reste, on ne m’appelle pas. Je ne suis pas un chaud partisan des troisièmes mi-temps et des débats télévisés sans fin après les courses. Je préfère aller sur place, profiter, discuter avec les gens », explique le triple vainqueur de la course d’ouverture (comme Sterckx et Bruyère), auteur également du fameux doublé tellement rare, Tour des Flandres-Paris Roubaix dans la même année (2003).

Peter, vous comprenez l’absence de Wout van Aert et de Mathieu van der Poel ?

Vu l’intensité de leurs duels pendant les cross, je partage complètement leur choix. Chaque week-end, c’était la bagarre au plus haut niveau. Mentalement, cela leur a coûté beaucoup d’énergie. Je suis convaincu que, physiquement, ils pourraient s’aligner, car ils sont sur une autre planète, mais ils avaient besoin l’un et l’autre d’aller se ressourcer en stage avec leurs équipiers sur la route.