Mauvaise nouvelle si vous devez vous rendre à Bruxelles ce vendredi: «Restez calme et patient», voici les secteurs à éviter à Bruxelles en vue d’une manifestation à vélo

Ce vendredi en début de soirée, sur les coups de 18 heures, la Critical Mass Brussels démarrera de la place du Trône à Bruxelles. Cette manifestation à vélo a lieu tous les derniers vendredis du mois : « Les participants essayent de former le groupe le plus compact possible. De cette manière, ils résistent mieux à la pression du trafic automobile qui les entoure. Unis, ils sont une seule et grande entité qui peut imposer son rythme », peut-on lire sur son site.

« Si vous êtes bloqué par le cortège, restez calme et patient », préviennent également les organisateurs. Dans cette optique, la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles averti également les automobilistes. « Des embarras de circulation sont à prévoir ce 24 février, à partir de 18 heures, suite à une randonnée cycliste. »