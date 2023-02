«C’est plus facile de casser que de féliciter»: Helena («Koh-Lanta») répond aux agacements des autres aventuriers qui la trouvent trop arrogante

Les téléspectateurs découvraient donc les 20 candidats de « Koh-Lanta, le feu sacré ». Et autant dire que certains se sont déjà fait remarquer. C’est le cas de la Belge Helena, qui se décrit comme une « source d’inspiration », et que vous retrouvez en interview dans votre Ciné-Télé-Revue ce jeudi 23 février, tous comme les deux autres compatriotes de la saison, Emin et Elodie.

Dans cette interview, Helena est revenue sur les critiques émises par les autres aventuriers. Elodie la trouve arrogante, et Quentin, agacé, regrette que sa philosophie soit « la gagne ou rien ». Du côté des internautes, c’est le même son de cloche. « Il y a un décalage entre ce qui se passe et ce que je vis », répond Helena. « C’est quelque chose que j’ai déjà beaucoup vécu dans ma vie personnelle. Moi, quand je vois une personne gagner, celle-ci m’inspire, j’ai envie de me retrouver à sa hauteur. D’autres voient peut-être la victoire d’un concurrent comme de la prétention. C’est plus facile de casser quelqu’un que de le féliciter. Quand je dis ‘Ils ont vu de quoi j’étais capable’, c’était peut-être trop hautain. Je me suis mal exprimée, mea culpa. »