Mauvaise nouvelle pour le Standard: Ibe Hautekiet est très incertain pour le Clasico contre Anderlecht

C’est bien Lucas Noubi qui, dimanche à Anderlecht, devrait prendre au sein de la défense centrale liégeoise la place laissée vacante par Noë Dussenne, suspendu. C’est l’indication que Ronny Deila avait donnée mercredi lors de l’entraînement ouvert du Standard en faisant évoluer Noubi dans l’équipe type, lors de toutes les oppositions à 11 contre 11.

La tendance se confirme d’autant plus qu’Ibe Hautekiet souffre d’une fracture du pouce de la main gauche, consécutive à une frappe de Dönnum. Directement pris en charge par le kiné Ludo Depreter, le défenseur brugeois avait écourté la séance. Présent jeudi matin à l’entraînement, il a passé dans l’après-midi des examens complémentaires destinés à savoir s’il était opportun d’opérer, ou non. S’il doit subir une intervention chirurgicale, Hautekiet sera indisponible durant deux semaines. Si non, il pourrait être présent à Anderlecht, mais au mieux sur le banc, sachant que pour pouvoir jouer, une petite anesthésie locale serait nécessaire.