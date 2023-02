Summoners War: Chronicles a une date de lancement: le MMORPG sortira le 9 mars sur PC et mobile

Com2uS a annoncé ce jeudi la date de sortie de son MMORPG action Summoners War: Chronicles. Celui-ci est prévu pour le 9 mars sur PC et mobile via Steam, Google Play, App Store, Hive Crossplay et Google Play Games. Le jeu sera disponible dans pas moins de 14 langues et 170 pays différents au travers de l’Europe, des Amériques et de l’Asie.

Summoners War: Chronicles est basé sur la licence Summoners War: Sky Arena, un deck-builder bien connu des joueurs puisqu’il a été téléchargé plus de 180 millions de fois. Pour Summoners War: Chronicles, on reprend les mêmes principes de Summoners War, où l’utilisation stratégique et la combinaison de Monstres aux attributs et pouvoirs variés transcendent leur puissance intrinsèque, mais avec un nouveau système de combat manuel, dans le style des dernières grosses productions mobiles/PC.