Professeure tuée par un élève de 16 ans: une minute de silence observée dans les collèges et lycées de France

« Elle s’appelait Agnès Lassalle, elle est morte hier, elle a été tuée d’un coup de couteau par un élève dont on sait actuellement peu de choses. Aujourd’hui c’est le temps du recueillement, de l’émotion et de la solidarité », a déclaré le ministre de l’Education Pap Ndiaye, avant d’observer cette minute de silence aux côtés des élèves et enseignants du collège Combe de Savoie, à Albertville.

Ce meurtre perpétré par un élève tenant des « propos incohérents », selon les enquêteurs, a bouleversé la communauté éducative française, un peu plus de deux ans après l’assassinat de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie décapité le 16 octobre 2020 par un jeune islamiste radical.