Remco Evenepoel toujours leader après la 4e étape de l’UAE Tour: «Je ne prends pas de risque, je m’occupe de moi»

« J’ai suivi la roue de Tim jusqu’à trois, deux kilomètres de l’arrivée », a poursuivi Evenepoel. « Je sais que les coureurs comme lui se déplacent facilement dans le peloton. Le suivre était facile, mais quand c’est devenu chaotique, j’ai laissé tomber. C’était à deux de sprinter. C’était un sprint très chaotique, à cause des routes très larges et de l’arrivée très rapide, mais nous avons essayé. » Piégé, Merlier a fini 9e.

Vendredi et samedi aussi, le parcours sera plat. « Et le vent ne sera plus assez fort », a ajouté le champion du monde. « Donc peut-être qu’il n’y aura pas de bordure. J’espère pouvoir passer ces deux jours sans encombre et garder autant d’énergies que possible pour dimanche, mais ce serait beau de gagner une autre étape avec Tim. » Dimanche, l’UAE Tour s’achèvera avec l’étape reine vers le Jebel Hafeet.