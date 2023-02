La famille de Julia Wendell, la jeune femme de 21 ans qui prétend être Maddie McCann, brise le silence: «Elle a toujours voulu être populaire, il est évident que Julia n’est pas Maddie»

La jeune femme a expliqué qu’elle avait commencé à se poser des questions quand elle a entendu « quelque chose » de sa grand-mère et qu’elle a remarqué qu’elle avait une tache dans l’œil, comme la petite Madeleine. Suite à ces déclarations, Julia a gagné des centaines de milliers d’abonnés sur Instagram. Elle a également affirmé que Kate et Gerry McCann lui avaient demandé de se soumettre à un test ADN. « La famille ne prend aucun risque, elle est prête à examiner toutes les pistes. Il est important qu’elle examine tous les facteurs, la fille ressemble à Madeleine, ça ne fait aucun doute », avait alors déclaré une source proche des McCann.

Dans ses « preuves », Julia a expliqué qu’elle n’avait pas beaucoup de souvenirs de son enfance et elle a affirmé avoir été abusée par un pédophile allemand qui a longtemps été suspecté dans l’affaire McCann, Christian Brueckner.

« Il est évident qu’elle n’est pas Maddie »

Quelques jours après ces révélations de Julia, la famille de la jeune femme, au travers de l’organisation polonaise des personnes disparues « Missing Years Ago », a pris la parole. Dans le document, la famille assure avoir des « souvenirs » et des « images » qui prouvent que Julia est leur fille, petite-fille, sœur, nièce et cousine. La famille affirme que Julia a quitté le domicile familial et a pris avec elle les photos. Ils expliquent ne pas comprendre pourquoi Julia agit de la sorte et avoir essayé de l’aider avec une thérapie et des médicaments. Mais Julia aurait refusé.

« Pour nous, en tant que famille, il est évident que Julia est notre petite-fille, sœur, nièce, cousine et belle-nièce. Nous avons des souvenirs, nous avons des photos. Julia a aussi ces photos, car elle les a prises de la maison familiale avec l’acte de naissance », peut-on lire dans la déclaration de la famille de la jeune femme.

« Nous avons toujours essayé de comprendre toutes les situations qui se sont produites avec Julia. De nombreuses thérapies, médicaments, psychologues et psychiatres. Elle n’a pas été laissée seule. Nous avons toujours essayé de l’aider et de la remettre sur le droit chemin. Elle est majeure depuis quelques années maintenant et a quitté la maison. Elle refuse le traitement », explique encore sa famille.