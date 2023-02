Le rayon fruits et légumes durement impacté par la crise: certains produits sont actuellement introuvables!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Manger 5 fruits et légumes par jour… Mais si vous faites attention à votre portefeuille, mieux vaut les choisir locaux et de saison ! En effet, même si le Premier ministre Alexander De Croo insistait sur le fait que le prix des fruits et légumes était moins cher en Belgique qu’en France, lui non plus n’échappe pas à la hausse.

de videos

En tout cas, pour une partie du rayon, principalement en ce qui concerne les fruits exotiques et les légumes produits autour du bassin méditerranéen.