Dix ans de prison requis pour une trentaine de vols commis par une organisation criminelle venue d’Albanie

Le parquet fédéral a requis ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur une peine de 10 ans de prison à l’encontre d’un prévenu considéré comme le dirigeant d’une organisation criminelle. Il doit répondre de 25 vols qualifiés, de 12 tentatives de vols et de contrefaçon de passeports. Cinq ans de prison ont été requis contre quatre co-prévenus et trois ans de prison ont été réclamés pour celui qui faisait le guet lors des vols.

Les faits ont été perpétrés en 2020 par cette organisation criminelle venue d’Albanie et localisée à Schaerbeek. Seul prévenu présent à l’audience, celui qui est présenté comme le dirigeant affirme avoir participé aux faits en tant que chauffeur, expliquant qu’un autre des prévenus le contraignait à agir de la sorte afin d’obtenir de faux papiers d’identité. Il nie être le cerveau de la bande, qui a réalisé – pour un montant dépassant 300.000 euros – des vols de plaques d’immatriculations, d’argent, de cigarettes et de boissons dans des habitations et des stations-service. En 2003, cet homme a été condamné en Albanie pour meurtre en association à une peine de prison de 23 ans et est sorti après 15 ans.