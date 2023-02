La collecte des biodéchets s’emballe dans l’agglomération troyenne

Lancée depuis deux ans maintenant , la collecte prend de l’ampleur ces derniers mois. Les derniers partenaires en date à avoir rejoint le dispositif : les communes de Sainte-Savine et de Saint-André-les-Vergers, toujours dans l’agglomération troyenne, pour leurs cantines scolaires . « Saint-André m’a fait multiplier par deux les quantités hebdomadaires relevées. Je collecte dans huit endroits différents : à la cuisine centrale, la crèche et dans les écoles », observe Thomas, satisfait d’un tel essor.

« Tout le monde joue le jeu »

Avec une vingtaine de partenaires (collectivités, entreprises, commerces), l’activité ne manque pas. Le moteur de son vélo cargo, en réparation, en sait quelque chose. « Cela représente jusqu’à 1 t par semaine. Sur une tournée, le maximum collecté est de 220 kg, mais en moyenne je récupère entre 100 et 150 kg. »

Au Bistrot DuPont, c’est entre 40 et 60 kg de déchets par semaine. Depuis le début du partenariat le 6 mai 2022, 1 386 kg ont été collectés : soit 460 kg de compost, 58 km à vélo. La démarche a tout de suite trouvé un écho favorable auprès du restaurateur et de ses employés : « Je pensais que ça allait être contraignant, mais tout compte fait avec les serveurs, les cuisiniers on s’est bien organisé. Tout le monde joue le jeu. Les coquilles d’œufs, les épluchures le matin et pendant le service… les serveurs les mettent dans un seau et en fin de service, on remet ça dans les bacs de la collecte. Franchement, ça se fait très bien. »

La machine est bien rodée : dépôt de bacs vides, retrait des bacs pleins, acheminement jusqu’au dépôt de Pont-Sainte-Marie et compostage. Le compost, Thomas y veille avec attention. En un an, il produit 40 m3 de compost qu’il revend en vrac. La méthode devrait bientôt évoluer pour passer aux sacs de 50 l consignés, « plus simple au niveau de la commercialisation car la livraison en vrac ne convient pas à tout le monde », reconnaît-il.

Autre corde à son arc, la pédagogie. L’entrepreneur accompagne un projet de compostage autonome au foyer pour adultes handicapés à Rosières-près-Troyes. Ajout de broyat, suivi du compost, évacuation de la matière… Thomas ne chôme pas. « C’est du suivi, de la manutention et à la fois une activité pour les résidents et une démarche écologique. »

Nouveaux terrains

et collaborateurs

Aujourd’hui, son activité a atteint son maximum et les perspectives sont encourageantes.

Pour réduire les distances et répondre à la demande de plus en plus forte, le maître composteur est en attente de deux terrains, à Saint-André et Sainte-Savine. Et pour le seconder (collecte, congés), il projette de former une équipe de 3 ou 4 personnes. Soit sous le statut de salariés de Synercoop, la coopérative d’entrepreneurs qui l’emploie, soit par le biais d’une association, d’une Scop… « les rencontres guideront le choix », synthétise-t-il.