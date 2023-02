La colère de Philippe Courard après le refus de permis de Vivalia 2025 : «Cela ressemble furieusement à de l’abus de pouvoir»

« Un fonctionnaire décide potentiellement de l’avenir des soins de santé en Luxembourg… Mais où allons-nous ? », s’insurge Philippe Courard. « Il est choquant à mes yeux qu’un choix aussi stratégique qui engage l’avenir des soins de santé pour toute la province soit laissé à la merci d’une seule personne qui, qui plus est, n’a pas à rendre compte de ses choix devant la population. »

« On doit se mettre autour d’une table »

Ce dernier va donc dans le sens du recours qui devrait être déposé par le CA ce vendredi. « Nous sommes amenés tous ensemble à réussir ce projet qui sera peut-être le plus important du siècle et qui maintiendra ici, tout comme dans les autres provinces, un outil performant pour la population. J’en appelle à la rédaction d’un recours, en espérant que le Gouvernement wallon qui subventionne ce magnifique projet corrigera cette décision irresponsable et lamentable qui ressemble furieusement à un abus de pouvoir. »