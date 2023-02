Les routes carolos ont été plus meurtrières en 2022: «Moins de blessés, mais plus de tués»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme chaque année, l’institut Vias a dévoilé les statistiques de la sécurité routière. Pour l’année 2022, en Wallonie, on constate plus d’accidents, mais moins de blessés. En revanche, le nombre de tués sur nos routes augmente également. Cette tendance, on la constate parallèlement dans les communes de la région de Charleroi et de Thudinie.