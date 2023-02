La Ville de Seraing organise la 2e édition du «Cœur des femmes», un salon dédié aux femmes pour lutter contre les maladies cardiovasculaires

Un salon, dédié aux femmes et à leur santé, qui se tiendra le dimanche 19 mars 2023 au Château du Val Saint Lambert de Seraing, en présence de Madame la Ministre de la Santé, Christie Morreale. Cette manifestation spéciale accueillera tout au long de la journée des professionnels de la santé qui, pour certains, donneront notamment des conférences et répondront aux questions du public.

« L’objectif de cet événement est avant tout préventif et a pour vocation de sensibiliser et d’informer les femmes sur les maladies cardiovasculaires auxquelles elles peuvent être confrontées. Le phénomène semble d’ailleurs s’intensifier ces dernières années. Dans le monde, 1 femme sur 3 décèdera plus rapidement des suites d’une maladie cardiovasculaire que d’un cancer du sein », explique la Ville de Seraing.