La caravane tamoule reçue à l’hôtel de ville d’Arlon

Les Tamouls, dont la population est estimée à plus de 80 millions, vivent en majorité dans l’État du Tamil Nadu (NDLR : qui signifie le pays des Tamouls) au Sri Lanka et en Inde. Le peuple tamoul accuse depuis de nombreuses années le gouvernement sri-lankais de crime contre l’humanité. Les Tamouls se mobilisent pour sensibiliser à « l’extermination de leur peuple » et pour se faire ils parcourent régulièrement l’Europe à vélo pour aller sensibiliser les politiciens, locaux, nationaux et européens.

À l’occasion d’un nouveau périple, ils se sont arrêtés à l’Hôtel de Ville d’Arlon. C’est l’échevin Kamal Mitri qui a reçu la délégation. « L’objectif est de parcourir un itinéraire à vélo depuis la commission européenne à Bruxelles, vers Genève afin de sensibiliser les institutions européennes à la cause tamoule. La délégation est très régulièrement reçue à Arlon », explique la Ville sur les réseaux sociaux.