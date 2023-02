Victime d’une horrible agression en pleine rue, Braden, 27 ans, a dû se faire enlever une partie de son crâne: «Maintenant je dois porter un casque quand je sors» (vidéo)

Un tout petit coup pourrait donc lui être fatal, tant que la plaque de titane n’a pas été posée. L’opération est prévue pour le mois de mars. En attendant, Braden reste sous le choc et doit faire face à un immense traumatisme. « Je suis capable de parler et de me déplacer, mais l’attaque a eu des effets qui ont changé ma vie mentalement, physiquement et émotionnellement », explique-t-il. « J’ai maintenant une mauvaise dextérité dans mon œil gauche et ma main gauche. Je ne peux pas fermer mon œil droit et garder mon œil gauche ouvert, et je ne peux pas saisir les choses avec ma main gauche », raconte encore Braden.