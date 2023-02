ArlonFolies sera de retour en août prochain

Une programmation riche et variée, proposée par des opérateurs culturels locaux comme la Maison de la culture, l’Entrepôt, Le Palais du Rire, etc.

Vous êtes un opérateur culturel, événementiel ou associatif, vous êtes un artiste de la région, alors, à vos projets ! Envie de faire partie de l’aventure et de proposer une activité ? Il vous est toujours possible d’envoyer votre candidature et un descriptif de votre animation avant le 10 mars 2023 au service Culture et Événements à l’adresse events@arlon.be, avec comme titre d’email « Arlonfolies23 ».