Citroën C5X : ce kit la transforme en CX !

Elle était l’une des grandes routières de Citroën : la CX. Sortie en 1974, elle avait la lourde tâche de remplacer la DS après près de 20 ans de règne. Si son style très seventies ne plaisait pas à tout le monde, elle reprenait la philosophie qui avait fait tout le succès de son aînée : une silhouette aérodynamique (CX est synonyme de coefficient de pénétration dans l’air), de grands volumes intérieurs, une suspension hydraulique. C’était une grande berline habitable et confortable, qui fut produite à un million d’exemplaires jusqu’en 1991, et l’arrivée de la toute aussi baroque XM.

Tous les gimmicks y sont

On ne trouve plus de modèle haut de gamme chez Citroën depuis 2012 et la fin de commercialisation de la C6. Celle qui s’en rapproche le plus aujourd’hui est la C5X, une grande berline surélevée et typée crossover. Elle a donné des idées à des nostalgiques de la CX, qui ont réalisé un kit pour faire ressembler la nouvelle berline à sa lointaine aînée. Cette C5X arbore désormais des jantes pleines comme sur la CX, mais aussi les carénages de roues arrière caractéristiques. Un gimmick Citroën que l’on retrouvait par le passé sur l’Ami 8, la GS, la BX et même la DS ! Cette CX du XXIe siècle dispose aussi de pare-chocs et bas de caisse spécifiques. Surtout, les YouTubeurs l’ont doté d’une suspension pneumatique, qui permet de faire varier la hauteur de caisse de 10 cm.