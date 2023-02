Guerre en Ukraine: une cinquantaine d’actes racistes à l’encontre des Russes et des Ukrainiens, selon Unia

En un an de guerre, un peu plus de 50 signalements d’actes discriminatoires ont été reçus par Unia, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances. La majorité des faits dénoncés concernent la communauté russe de Belgique qui s’est, notamment, vu refuser certains services bancaires et bourses d’étude.

Au total, une quarantaine de signalements relatifs à des faits de discrimination visant la communauté russe de Belgique sont parvenus à Unia. Ils concernaient le refus d’accéder à certains services bancaires, mais aussi des problèmes de harcèlement scolaire visant des élèves d’origine russe ou identifiés comme tels. Ces signalements ont finalement donné lieu à l’ouverture d’une vingtaine de dossiers, selon la porte-parole du Centre interfédéral, Anne Salmon.