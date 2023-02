Lexus repousse la date de sortie de son volant « Yoke »

Lexus ne commercialisera pas tout de suite son volant de type « Yoke ». Vous savez, ce « demi-volant », introduit en première mondiale par Tesla sur sa Model S ? En plus d’offrir une ergonomie différente des volants classiques, il est aussi plus précis. Car en lieu et place d’une colonne de direction comme sur la plupart des voitures, le volant Yoke est relié de manière électronique, par câble. Une prouesse qui permet en un demi-coup de volant de faire tourner entièrement les roues, alors qu’une crémaillère classique demande jusqu’à deux tours complets du volant !

« Nous voulons que le système soit parfait »

Une innovation esthétique et technique donc, que Lexus doit introduire dans son nouveau SUV et modèle 100% électrique : le RZ. Problème, son développement prend plus de temps que prévu, si bien que pour l’heure les clients devront se contenter d’un volant circulaire classique. La marque premium de Toyota se veut rassurante, préférant patienter encore un peu et effectuer les derniers réglages nécessaires. Le directeur produit de Lexus confiait ainsi récemment : « Il n’y a aucun problème, nous voulons simplement que le système soit parfait. Comme c’est une technologie nouvelle, pionnière, il nous faut encore l’affiner ».