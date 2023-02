Prime de naissance doublée, piste d’apprentissage au vélo: Saint-Ghislain investit pour les enfants

La prime de naissance double à Saint-Ghislain

Le montant de la prime de naissance était de 25 €. Vu l’augmentation du coût de la vie, elle est passée à 60 € depuis le 1er janvier, soit plus du double ! La prime de naissance est versée aux citoyens sur leur « carte ville », un portefeuille virtuel avec lequel ils peuvent faire des achats dans les commerces de l’entité participants.

Un parcours d’apprentissage vélo

Sur la place de Villerot, un parcours d’apprentissage vélo va être créé. « Cette piste permettra aux enfants d’avoir une approche de la sécurité routière ludique tout en déambulant en toute sécurité », précise la Ville. Les enfants apprendront à suivre un parcours et donc une trajectoire, mais aussi à respecter les panneaux de signalisation. Ils apprendront à rouler à plusieurs, en fonction des autres et de leurs priorités. Ce circuit sera entouré de barrières et tous les éléments seront amovibles. Un banc sera aussi installé ainsi qu’une poubelle et des arceaux pour ranger les vélos si nécessaire. La Ville a prévu un budget de 30.000 € pour ce parcours.