Liège est la deuxième province qui contient le plus de points de vente inoccupés en Wallonie

Les plus forts taux d’inoccupation de points de vente sont enregistrés en Wallonie. La province comptant le plus de locaux commerciaux inoccupés est le Hainaut, avec un taux d’inoccupation de 14,6%. Suivent la province de Liège (12,9%) et du Luxembourg (12,6%). La province de Namur affiche un taux d’inoccupation des bâtiments commerciaux de 10,7% et le Brabant wallon de 8,2%.

L’agence de recherche Locatus pointe également une diminution constante depuis plus de 10 ans du nombre de points de vente tant dans le commerce de détail que hors détail. La baisse dans le commerce de détail est cependant plus prononcée.