Une foire aux livres le dimanche 5 mars à Bouge

Le dimanche 5 mars de 9h à 16h se tiendra une grande foire aux livres (d’occasion) à la Salle « Notre Maison » à Bouge (place des Tilleuls, 26).

Cinq tonnes de dons de livres ont été récoltées et triées depuis 12 mois, soit plus ou moins 200 caisses à bananes de livres sélectionnés et classés en 22 thématiques : jeunesse, médias, poches, romans, thrillers, documents et livres anciens, art…