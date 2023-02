Après «The Dancer», Sara De Paduwa accepterait-elle de participer à «Danse avec les stars»? Elle nous répond!

L’animatrice a vécu de près les prestations parfois époustouflantes des candidats. Suffisant pour devenir une pro de la danse, et pourquoi pas, participer à « Danse avec les stars » ? « Avant, je rêvais de faire ‘Danse avec les stars’. J’ai fait pour Ciné-Télé-Revue un shooting où je danse avec Agustín et j’ai découvert que je ne suis pas habituée à ce qu’on soit si proches », nous confie-t-elle, dans une interview à retrouver en intégralité dans le Ciné-Télé-Revue sorti ce jeudi 22 février .

Et de poursuivre : « On se touche, on se prend. J’ai été surprise. Bien sûr, c’est ça la danse. C’est ce qui fait qu’on aime regarder. Mais le vivre, ce n’est pas mon truc en fait. Si je faisais ‘DALS’, je n’ai pas envie que mon amoureux à la maison me voie dans cette proximité. Et même par rapport à moi : c’est peau contre peau. C’est un peu trop intime de danser en duo. Bref, je préfère danser toute seule. (Rires.) »