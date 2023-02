Le chanteur farciennois Esteban Murillo en concert au PBA avec «Poeta», un nouvel album aux couleurs flamenco

La voix chaude, rauque et vibrante d'Esteban Murillo exprime toute l'intensité du flamenco. Dès son plus jeune âge, le Farciennois a été captivé par la créativité et l'ouverture musicale hors du commun de cette expression artistique populaire. Très vite, en compagnie du groupe Suena Flamenco, le jeune homme se fait remarquer pour ses talents vocaux. Il enchaîne les représentations. Sa passion est telle qu'elle le pousse alors à entamer l'étude de cette forme de chant si particulière qu’il reproduira par la suite sur scène avec passion, sensibilité et personnalité.

Le public l'a déjà entendu chanter au Tablao flamenco à l'Atelier 642 tenu par Laurence Grégoire, à Marcinelle. Après un parcours déjà bien rempli, le chanteur est entré en studio, fin 2022, pour la création de son nouvel album intitulé « Poeta ». Celui-ci propose au guitariste français Dani Barba Moreno de s'intégrer dans son nouveau projet et de se charger de la composition des parties guitaristiques de l'album. Pour la partie visuelle de l'album, la mise en scène du spectacle et la danse, Esteban a fait appel à Federico Ordo ñ ez dont les spectateurs ont pu découvrir les talents dans « The Dancer », diffusé sur Tipik.