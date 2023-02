La tolérance zéro prolongée pour les excès de vitesse en Brabant wallon : «En 2022, on comptait encore 14 personnes tuées»

Le dispositif mis en place sera complété, dès le mois de mars, par le réglage «en tolérance zéro» d’un radar tronçon sur la RN 25, à l’instar de ce qui a été fait pour le radar tronçon installé sur l’autoroute A7/E19 entre Nivelles et Braine-le-Château depuis juillet 2022.

Baptisée «Pied léger», une opération visant à renforcer la sécurité routière a été menée durant tout le mois de février, à l’initiative des services du gouverneur de la province, des services de police et du parquet du Brabant wallon.

«Lorsque les habitants du Brabant wallon sont interrogés sur les causes de l’insécurité, la vitesse non-adaptée est citée en tête des préoccupations. Ce sentiment correspond à une réalité puisqu’en 2022 on comptait encore 14 personnes tuées et 970 blessées sur nos routes», précise la porte-parole du parquet brabançon wallon.