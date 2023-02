Un quadragénaire, intercepté à l’aéroport de Zaventem, condamné à 36 mois de prison pour trafic de cocaïne

Le prévenu avait été intercepté à l’aéroport de Bruxelles-National avec plus d’un kilo et demi de cocaïne dans ses bagages. Selon son avocat, le quadragénaire avait transporté les stupéfiants pour payer ses dettes.

« Mon client a dû se faire opérer en 2020 et a depuis une dette auprès de l’hôpital », avait avancé l’avocat du prévenu à l’audience. « Elle s’élevait à 14.000 euros et il devait s’en acquitter le plus vite possible. Pour le transport, il devait être rémunéré à hauteur de 8.000 euros », avait expliqué le conseil, ajoutant que son client était conscient d’avoir commis une « grosse erreur » et espérait une « peine clémente ».