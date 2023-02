Voici les 26 voiries qui seront entretenues et rénovées en 2023, à Courcelles : toute l’entité est concernée

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Il est primordial d’améliorer le cadre de vie en sécurisant et en rénovant notre réseau routier communal. Depuis plus de 10 ans, nous avons ainsi lancé un vaste programme de réfection de nos routes et trottoirs. Depuis 2012, nous y avons investi plus de 30.000.000 €. C’est un investissement considérable, mais absolument primordial pour la sécurité des usagers de la route et les piétons », insiste la bourgmestre Caroline Taquin.

Rue de l’Avenir à Souvret. - DR

Sur le terrain, plusieurs chantiers, entamés fin de l’année dernière, sont achevés depuis peu ou en passe de l’être. On pointera les rues de l’Avenir, Mattez et Vandervelde à Souvret ainsi que du Progrès à Courcelles.