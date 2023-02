Vol de câble SNCB sur la ligne 132 à Montigny-le-Tilleul: 4 ans de prison pour le principal protagoniste

Ils sont quatre devant le tribunal. Il y a Guy, avec ses 76 ans et ses 7 pages de casier judiciaire… Il y a son fils, Dylan, 28 ans, qui est en état de récidive. Il y a Corentin, dit « Coco », le pote de Dylan, 25 ans, qui a déjà été condamné pour vol de câble. Et enfin, il y a Stevens, 27 ans, qui a également des antécédents judiciaires. Ils ont été reconnus coupables de vols de câble, ensemble ou séparément, les 17, 19 et 31 juillet 2022, sur la ligne 132 Charleroi-Couvin, à hauteur de Montigny-le-Tilleul. Les deux « voleurs » de la bande, ce sont Dylan et Corentin, qui écopent des peines les plus lourdes: 4 ans avec arrestation immédiate pour Corentin et 40 mois pour Dylan. Le parquet avait pourtant requis 6 ans de prison ferme à leur égard… Les deux autres, Guy et Stevens, ce sont les petites mains, ceux qui ne sont venus que pour rendre service et charger le cuivre: Guy est condamné à une peine de probation autonome et Stevens à une peine de travail.

Le vol de câble, c’est une plaie pour la SNCB et Infrabel, surtout dans la région de Charleroi. Ce phénomène a des conséquences économiques et sécuritaires: des navetteurs empêchés de voyager, des passages à niveau bloqués avec des risques d’accident.. Infrabel et la SNCB sont d’ailleurs à la cause: ils ont obtenu de grosses sommes pour la réparation des dégâts, les retards des trains ou encore les navettes qu’il a fallu mettre en place,...