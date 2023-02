Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’opération n’en est qu’à ces débuts, et part d’un constat réel, comme le confie le commissaire Philippe Borza, à la tête de la zone de police Aiseau, Châtelet et Farciennes : « Nos concitoyens nous suivent de près, via notre page Facebook. Et les publications indiquant les dates et les endroits où nous contrôlerons la vitesse sont parmi les plus commentés. Beaucoup nous indiquent vouloir un tel radar dans leur rue. Hé bien, nous avons décidé que, pour un mois, ce radar leur serait ‘offert’ ».