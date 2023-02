Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Que serait pour le Standard une saison réussie ?

En début de saison, j’avais répondu : « Faire mieux que la saison dernière », ce qui n’était pas mettre la barre trop haut, parce qu’il y avait énormément d’incertitudes avec la reprise du club et l’arrivée de Fergal Harkin au mois d’août seulement, mais aussi trop de paramètres incertains pour pouvoir fixer un vrai objectif. Maintenant, vu le bon début de saison et les choses qui se sont mises en place plutôt positivement, on s’est fixé l’objectif du top 8, sur le plan sportif et financier.

Un objectif ou une obligation ? Dans les commentaires des comptes annuels publiés fin 2022, il est fait mention d’une participation aux Europe playoffs comme objectif minimum…

On a, dans ces comptes, plusieurs scénarios et aujourd’hui, le plus probable, c’est le top 8. Mais on a aussi un scénario pas top 8 et un scénario top 4. Toutes les alternatives sont prêtes et on s’adaptera en fonction.

Parler de top 4, c’est une hérésie ?