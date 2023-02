Agression de Fanny Appes, l’athlète de Nivelles, dans le train: la peine est tombée pour son agresseur

Fanny Appes avait pris le train à Braine-l’Alleud, le 13 février 2020, pour se rendre à son travail. Son ex-compagnon, Xavier B., l’avait suivie et l’y avait agressée. Il lui avait donné un coup de couteau dans le dos avant de prendre la fuite lorsque le train s’est arrêté en gare de Rhode-Saint-Genèse. Un contrôleur a ensuite appelé les secours pour la jeune femme, qui perdait beaucoup de sang. L’auteur a quitté la Belgique après les faits et s’est réfugié en France, où il a finalement été arrêté puis transféré en Belgique.

Plusieurs signalements

La victime a expliqué qu’elle était harcelée par Xavier B. depuis plusieurs mois et qu’elle avait déjà déposé plainte contre lui à deux reprises auprès de la police de Nivelles et celle de Braine-l’Alleud, sans obtenir d’aide. De plus, une semaine avant les faits, il l’avait percutée avec sa voiture. D’autres personnes, notamment l’entraîneur de Fanny Appes, avaient témoigné du fait que Xavier B. la harcelait et tentait de la retrouver partout où elle se rendait.