Un trafic international de produits stupéfiants découvert à Liège: les débats au fond débuteront le 27 mars dans le procès Pharmaceutica à Liège

Ce réseau de trafic international de produits stupéfiants avait été mis au jour à l’issue d’une enquête de trois années intitulée « Pharmaceutica ». Les enquêtes policières avaient été menées à Aywaille, Huy, Modave, Comblain-au-Pont, Ferrières, Herve, Verviers et Amay ainsi que dans le Limbourg et en Flandre orientale. Un laboratoire de transformation et de conditionnement avait été démantelé à Strée tandis qu’un lieu de stockage avait été découvert à Ferrières.

1,9 tonne de cocaïne

La drogue, de la cocaïne, arrivait de Colombie et transitait par les ports d’Anvers ou de Rotterdam. Pas moins de 1,9 tonne de cocaïne avait été saisie pour une valeur de 80 millions d’euros. L’organisation criminelle aurait potentiellement importé 15 tonnes de cocaïne.