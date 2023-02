Le mois de février a été anormalement sec : «Les niveaux des nappes phréatiques sont bas pour la saison»

Avec 211 mm de précipitations lors des mois de décembre, janvier et février (contre une normale de 229 mm), l’hiver n’a pas été particulièrement sec, assure David Dehenauw.

Outre la France, le nord de l’Italie connaît également un important déficit de pluie et de neige, en raison de températures trop douces pour la saison. Les eaux du Pô, le plus grand fleuve italien, sont au plus bas, à l’instar du lac de Garde, mais aussi des lacs Majeur et de Côme. En Suisse voisine, le canton du Tessin (sud) a lui aussi essuyé des précipitations inférieures de moitié aux valeurs moyennes de ces dernières années.