Conference League: un Verbruggen héroïque lors des tirs au but propulse Anderlecht en 8e de finale (vidéos)

Anderlecht s’est qualifié pour les 8es de finale de la Conference League ce jeudi en s’imposant aux tirs au but face à Ludogorets. Le marquoir affichait 2-1 à la fin du temps réglementaire et n’a pas bougé lors de la prolongation.

Comme à l’aller, Ludogorets a passé la surmultipliée au coup d’envoi. Le champion de Bulgarie s’est créé une grosse occasion par Bernard Tekpetey, qui a manqué son contrôle alors qu’il était seul (2e). Anderlecht courrait après les événements quand une reprise d’Islam Slimani a été déviée dans son but par Russo (13e, 1-0). Ce goal a généré pas mal de nervosité dans le chef des Bulgares, qui ont encore plus râlé quand un tir de Tekpetey a heurté le poteau et que l’arbitre a justement annulé le goal de Russo sur le rebond (22e). Inversement, les Anderlechtois avaient gagné en confiance et Stroeykens a manqué son duel avec Sergio Padt (32e). Le gardien néerlandais a encore effectué une intervention miraculeuse devant Slimani (35e).