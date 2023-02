Sept ans de prison requis contre la star marocaine Saad Lamjarred, jugée à Paris pour viol

Assis à l’avant d’une petite salle pleine de curieux et de fans, Saad Lamjarred, 37 ans, ne montre pas de réaction à l’annonce de la peine demandée. Sur les bancs des parties civiles, Laura P. semble elle accablée.

Dans les procès pour viol « on entend souvent parler de +parole contre parole+ », commence l’avocat général Jean-Christophe Muller. « Mais avant les paroles il y a les faits, les éléments objectifs et acquis », continue-t-il.

Ce soir d’octobre 2016, il y a d’un côté « une jeune femme de 20 ans », « en devenir », et de l’autre, « un homme de 31 ans déjà bien installé dans l’existence ».

Laura P. et Saad Lamjarred se sont « plu », à leur rencontre dans une boîte de nuit huppée de la capitale, sûrement encore lors d’un premier « after », et aussi lorsqu’elle accepte de le suivre à son hôtel sur les Champs-Elysées, rappelle l’accusation – Laura P. elle-même a reconnu qu’elle envisageait un « flirt ».

Selon la version que la jeune femme aux longs cheveux châtains avait racontée en pleurs et tremblante à la barre, Saad Lamjarred était soudainement devenu violent alors qu’ils s’embrassaient sur la moquette de la chambre d’hôtel, avant de la violer et de la frapper.

Saad Lamjarred lui, conteste fermement toute pénétration sexuelle, et reconnaît juste avoir « brutalement poussé le visage » de la jeune femme qui l’avait, selon lui, soudainement griffé dans le dos alors qu’ils se déshabillaient.

« Dès le début »

L’avocat général évoque les coups constatés sur le corps de Laura, cette griffure qui n’est pas démontrée. Quant au rapport sexuel, il rappelle les « traces » à l’intérieur du vagin, qui « peuvent être rapportées à un rapport sexuel récent, sans en être spécifique » selon l’expertise, concède-t-il.

Mais Laura P. est constante dans ses déclarations, « dès le début », martèle l’avocat général, évoquant aussi les déclarations des employés de l’hôtel qui ont pris en charge une jeune femme « terrorisée » et en pleurs.

Mais pour déterminer la peine, il convient de « savoir si Saad Lamjarred est un prédateur sexuel ou quelqu’un qui saisit les occasions qui se présentent », avance l’avocat général, qui estime que les expertises psychologiques et psychiatriques n’ont pas mis en avant cette logique de prédation.

Il rappelle pourtant que Saad Lamjarred doit aussi être jugé pour viol devant la cour d’assises du Var pour des faits quasi-identiques survenus à Saint-Tropez, et qu’il a aussi été accusé de viol à New-York et Casablanca dans des circonstances similaires.

A l’audience, Saad Lamjarred, même pull marine et chemise blanche depuis l’ouverture du procès lundi, a constamment refusé de répondre aux questions concernant ces affaires.

« Si vous l’acquittez aujourd’hui, vous dites aux victimes de viol +ce n’est pas la peine de venir nous voir+, et surtout vous lui permettez de continuer », avait lancé dans sa plaidoirie l’un des avocats de la partie civile, Me Joël Assouad.

Saad Lamjarred, qui a présenté « trois versions différentes » de la soirée au fil de l’enquête, « est manifestement un menteur », avait assené son confrère Me Jean-Marc Descoubès. Laura P. quant à elle, « a toujours été constante ».

L’audience se poursuit avec les plaidoiries de la défense, le verdict sera rendu vendredi.