Mouscron: RQC se mobilise pour la journée des droits des femmes

La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne date de 1791, plus de 200 ans !

En 2023 beaucoup d'inégalités demeurent. Les animatrices et animateurs de RQC, sensibles aux droits des femmes et à la condition féminine vous proposent des émissions spéciales mais également des moments conviviaux afin de vous informer et vous sensibiliser.