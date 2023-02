Braine-le-Comte: les rues du Moulin et du Gazomètre vont être refaites

À l’issue des travaux, la circulation des véhicules, à double sens, sera limitée à une vitesse maximale de 20 km/h. Les piétons et les cyclistes y seront donc prioritaires et les places de parkings clairement définies au sol.

C’est l’un des chantiers majeurs prévus dans le cadre du Plan d’Investissement Communal (PIC) qui s’apprête à débuter, ce lundi 27 février à Braine-le-Comte. Il se concentrera sur les rues du Moulin et du Gazomètre.

Ce chantier se déroulera en deux phases. Dans un premier temps, de nouvelles conduites d’eau seront posées et raccordées. Cette première étape, menée par la SWDE, doit se dérouler en 45 jours ouvrables. La circulation sera autorisée sur une bande durant toute la durée des opérations et le stationnement sera interdit sur une distance de 90 mètres de part et d’autres du chantier.