Guerre en Ukraine: la Russie a tiré quelque 5 000 missiles sur le territoire ukrainien en un an

Avant cela, plus de 4 500 frappes aériennes ont été effectuées avec des avions, des hélicoptères et des drones. En l’absence de missiles plus précis, la Russie utilise également de plus en plus de missiles Ch-22, qui ont en fait été développés pour être utilisés contre des navires.

La Russie a commencé sa guerre d’agression contre l’Ukraine le 24 février. Depuis octobre, elle utilise de plus en plus de missiles et de drones pour détruire le système énergétique de l’Ukraine. Jusqu’à présent, cependant, l’Ukraine parvient invariablement à rétablir l’approvisionnement en énergie.