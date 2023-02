Professeure tuée en France: voici les principales déclarations du procureur sur l’enquête

Selon les premières conclusions de l’autopsie, « un seul coup violent a été porté de haut en bas, ayant entraîné la section de l’aorte et l’atteinte du poumon droit sur une longueur d’environ 14 centimètres avec une perforation du sternum. »

Les faits « se sont déroulés à 09H45 durant un cours d’espagnol (…) durant lequel l’enseignante se trouvait au tableau. Un élève s’est levé, s’est saisi d’un rouleau de Sopalin, s’est approché de la porte de la classe qu’il a verrouillée à l’aide du verrou. Il s’est ensuite dirigé vers son professeur d’espagnol. En sortant de ce Sopalin un couteau de cuisine avec une lame de 18 centimètres et en s’approchant d’elle, il lui a porté un coup en levant la main droite au-dessus de la tête ».

Ce coup « était nécessairement fatal » et les secours « ne pouvaient en tout état de cause pas permettre de sauver la victime ».

L’arme utilisée est un « couteau de cuisine avec une lame de 18 cm qui manifestement provenait du domicile du père du mis en cause » qui l’aurait mis dans son sac la veille.

L’intervention de deux professeurs

Après son geste, l’élève est « resté debout comme sidéré et les élèves présents dans la classe ont pris la fuite en courant ».

« Puis il est entré dans la salle de classe voisine » où « sont intervenus deux professeurs qui lui ont demandé de lâcher son arme, ce qu’il a fait en déposant le couteau au sol, qui l’ont apaisé, maîtrisé ».

Il aurait alors déclaré « +J’ai ruiné ma vie, tout est fini+ » et que « quelqu’un aurait pris possession de son corps ».

Une « petite voix » dans sa tête

« Durant sa garde à vue, le mis en cause a mis en avant une petite voix qui lui parle, un être qu’il décrit comme égoïste, manipulateur, égocentrique, qui l’incite à faire le mal et qui lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat ».

Dispute et animosité

« On sait aussi qu’il avait été affecté par une dispute qu’il avait eue la veille avec un camarade » et selon « des propos un peu fluctuants » tenus au médecin requis « pour l’examiner dans un cadre psychiatrique », il « aurait voulu commettre les faits en la présence de ce garçon » « comme pour le punir d’une certaine manière ».

« Il admet aussi une forme d’animosité à l’égard de sa professeure d’espagnol dans une matière où ses résultats n’étaient pas bons, contrairement aux autres enseignements ».

Inconnu des services

« Cet adolescent était jusqu’à ce jour inconnu de l’autorité judiciaire, non seulement sur le plan pénal mais en matière d’assistance éducative, inconnu des services de l’Aide sociale à l’enfance ».

« C’est un garçon manifestement intelligent, travailleur, décrit comme malgré tout solitaire et maladroit dans ses relations à autrui et qui présentait depuis l’enfance des troubles dysorthographiques et dysgraphiques ».

Des faits de harcèlement

« Il a fait état également de faits de harcèlement dont il aurait été victime dans son précédent établissement et qui l’auraient beaucoup affecté. Il était suivi par un médecin psychiatre ».

« Il avait réalisé au mois d’octobre 2022 une tentative de suicide médicamenteuse et depuis faisait l’objet d’une prescription d’antidépresseurs ».

Un premier examen psychiatrique de l’adolescent a révélé « une forme d’anxiété réactionnelle pouvant perturber son discernement ».

Néanmoins, l’expert n’a retrouvé « aucune maladie mentale de type schizophrénie, état maniaque, mélancolie ou retard mental, ni aucune décompensation psychiatrique aiguë. Il décrit des éléments de dépression de l’adolescent évoluant depuis une année. »