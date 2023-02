Grave accident dans une aire de jeux couverte en France: un bébé de 14 mois hospitalisé, «ça s’est passé très rapidement»

L’accident est survenu au niveau du toboggan à bouées, où la petite fille de 14 mois se trouvait avec son papa et son grand frère, âgé de plus de trois ans. Elle a fait une chute d’environ deux mètres, depuis la plateforme d’accès au jeu, en passant à travers le filet de sécurité, malheureusement troué à un endroit. « C’est mon fils qui jouait là, mais il est trop petit pour emmener la bouée jusqu’en haut. Mon mari avait donc sa petite sœur dans les bras et a tiré la bouée jusqu’à la plateforme. Le temps d’installer le grand dedans, il a posé la petite. Ça s’est passé très rapidement », raconte la maman à La Voix du Nord .

Puis, elle et son mari ont pris la direction du CHAM avec la petite. « L’après-midi, e lle a été transférée au CHU d’Amiens, où elle est toujours hospitalisée, sous surveillance médicale. Elle a vomi, reste agitée mais le pronostic médical est rassurant, même si ses blessures sont importantes : une fracture de l’os occipital droit, donc du crâne, et une double fracture du bras. Heureusement, le scanner n’a pas montré de saignements dans la boîte crânienne. »

Une plainte déposée par les parents

De son côté, la direction de l’aire de jeux couverte se dit « très triste de l’accident qui est arrivé » et reconnaît l’existence d’un « petit trou » dans le filet « que nous n’avions pas vu ». Elle rappelle toutefois que l’espace de jeux dans lequel se trouvait le bébé est réservé aux enfants âgés de 4 à 12 ans, « et mesurant donc plus d’un mètre » ; qu’il existe, au sein du Sunset Kids, un autre espace réservé aux plus petits de 0 à 3 ans. « Par ailleurs, le règlement intérieur affiché dès l’entrée stipule que les enfants sont placés sous la seule responsabilité de leurs parents. » Depuis, le trou dans le filet a été colmaté.