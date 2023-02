Sergio Ramos met un terme à sa carrière internationale avec l’Espagne: «Le coach m’a indiqué que je n’entrais pas dans ses plans»

Ramos avait déjà manqué le dernier Mondial, non-sélectionné par Luis Enrique. Le nouvel entraîneur Luis de La Fuente a décidé de suivre ce mouvement. Au grand regret du défenseur et ancien capitaine de La Roja. « Je crois sincèrement que mon parcours méritait de s’achever de mon propre choix ou parce que mes performances n’étaient plus au niveau de l’équipe nationale. Non pas à cause de mon âge ou d’autres raisons, dont je n’ai pas entendu parler directement, mais que j’ai certainement ressenti. »