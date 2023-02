Herstal lance sa campagne «Respect mutuel», pour permettre aux citoyens de mieux connaître les différents métiers de la sécurité

Quel est exactement le travail de la police ? Qu’est-ce qu’un gardien de la paix ? Quel est leur rôle ? De nombreux citoyens ne connaissent pas toujours la réponse à ces questions.

La Ville de Herstal souhaite relancer la réflexion autour de la notion de « respect mutuel », qui est un des fondements de la paix sociale et des relations interpersonnelles. Mais également amener les personnes à s’exprimer sur leurs propres expériences, de manière la plus concrète possible, afin d’obtenir des informations qualitatives sur la sécurité et le sentiment d’insécurité.