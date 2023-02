Divers travaux vont impacter la mobilité à Tournai ces prochains jours

Comme le signale Laurence Barbaix, échevine des Travaux de la cité des Cinq Clochers, les rues Piquet et Hespel seront fermées à la circulation du 6 mars au 2 avril. Les conduites et câbles vétustes y seront remplacés. Une opération qui sera également menée dans la rue du Louvre, où il sera interdit de stationner côté droit en descendant la rue, ainsi que dans la rue du Palais Saint Jacques devant les nº6 et 6A de chaque côté de la voirie.

Dans le cadre du placement d’une grue rue de la Culture, face à l’école Don Bosco, une partie de la rue de la Culture sera barrée à partir du rond-point jusqu’à la chaussée de Douai le 2 mars. Une déviation sera mise en place via la rue Aimable Dutrieux, la ruelle Desprets et la chaussée de Douai.