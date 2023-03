La station de pesage des camions de Milmort va bientôt être automatisée

La surcharge des véhicules lourds représente un coût important pour la collectivité. En effet, elle impacte considérablement la sécurité routière et dégrade les infrastructures. C’est pourquoi le Gouvernement de Wallonie, sur proposition du ministre des Infrastructures, Philippe Henry, octroie une subvention de 7 millions d’euros à la SOFICO pour moderniser les 5 stations wallonnes de pesage dynamique pour poids lourds, dont celle de Milmort. Grâce au Plan de Relance wallon, elles seront prochainement homologuées avec le système Weigh in motion automatisant le pesage et la détection de surcharge.

« Ce projet est un investissement qui vise à prendre soin de l’infrastructure et à allonger sa durée de vie. Il permettra à la fois de réduire les coûts d’entretien, d’améliorer la sécurité routière et de diminuer la concurrence déloyale entre transporteurs. Il facilitera également le travail de l’administration qui pourra contrôler plus de camions sans moyens humains supplémentaires », déclare Philippe Henry.