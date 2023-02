Guerre en Ukraine: le scoutisme, vecteur d’intégration pour les jeunes Ukrainiens accueillis en Belgique

Satisfaite de son expérience, elle a décidé de prolonger son aventure pour une année supplémentaire au moins. Vera en retire déjà de nombreuses leçons de vie : « J’ai appris à dormir dans une tente au milieu de la nature pendant deux semaines. J’ai effectué de longues balades qui ont duré deux jours. Dans le camp, je n’ai pris qu’une seule douche. Le reste du temps, je me lavais dans un lac. Et j’ai aussi cuit de la nourriture sur un feu de bois. », a-t-elle raconté à l’agence Belga.

Toutes ces activités lui ont permis de socialiser. Pourtant, tout ne fut pas simple : « Les premiers jours ont été très compliqués. Les autres ne savaient pas comment communiquer avec moi. Je pense que c’est la première fois qu’ils rencontraient une étrangère. Petit à petit, la glace s’est brisée. Ils se sont mis à me poser des questions sur mon vécu. Certains maîtrisent bien l’anglais et échangent plus aisément avec moi. Ils aident les autres à la compréhension. De mon côté, j’apprends aussi le français même si c’est difficile. Quelques membres du camp m’enseignent quelques mots. Et si ça ne suffit pas, j’utilise un traducteur sur mon smartphone ».