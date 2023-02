Edito - Sauver l’Ukraine, c’est sauver l’Europe

Voici près d’un an, Katia a tout quitté pour fuir les bombes russes : une partie de sa famille, sa carrière de danseuse professionnelle, une vie heureuse dans un pays plein d’espoir. Aujourd’hui, un an jour pour après l’invasion russe, elle nous demande de ne pas laisser tomber l’Ukraine, de repousser la lassitude et le repli sur soi qui tentent une partie de l’opinion publique, un peu partout en Europe.

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine se joue au quotidien sur le terrain militaire, mais il a aussi provoqué un nouveau bras de fer entre les superpuissances mondiales. Et aujourd’hui, seule la Chine peut contester le leadership américain. Il y a a fort à parier que la fin de la guerre n’est pas pour demain, car les USA et la Chine chercheront à imposer leur victoire en aidant qui l’Ukraine, qui la Russie.

Ce conflit entre les démocraties libérales et les régimes autoritaires représente un nouveau stress test pour l’Europe, qui va devoir relever plusieurs défis importants : conserver sa cohésion face à la crise, faire en sorte de diminuer sa dépendance envers la Russie et probablement aussi envers la Chine. Et enfin, compter vraiment sur le terrain politique, économique et militaire. Car sauver l’Ukraine, c’est aussi sauver l’Europe et notre modèle de démocratie. Et c’est offrir à Katia et à tous les Ukrainiens une chance de pouvoir vivre en paix dans leur pays.