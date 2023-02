L’inflation et la hausse des coûts énergétiques ont pesé sur les résultats de Bpost en 2022 malgré une «excellente gestion»

L’entreprise avance néanmoins une « excellente gestion » du pic de fin d’année.

Bpost a dégagé un résultat ajusté avant intérêts et impôts (ebit) de 278,5 millions d’euros en 2022, en recul de 20,3 % par rapport à 2021, et juste en dessous de son objectif initial qui était d’un ebit ajusté compris dans une fourchette entre 280 et 310 millions d’euros.